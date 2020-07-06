Новосибирск, , 17:36 — REGNUM Между Омском и Новосибирском с сегодняшнего дня, 6 июля, начинает курсировать скорый поезд «Иртыш». В пресс-службе Западно-Сибирской железной дороге уточнили, что популярный ночной маршрут восстановлен «в связи с увеличением пассажиропотока и с улучшением эпидемиологической обстановки».

Поезд №188/187 сообщением Омск — Новосибирск запущен взамен ранее отменённого из-за пандемии коронавируса поезда №88/87.

«С понедельника состав из четырёх вагонов будет ежедневно отправляться из Омска, а с 7 июля из Новосибирска», — уточнили в ЗСЖД.

Стоимость билета в плацкартном вагоне сейчас составляет 1779 рублей 60 копеек, в купейном вагоне — от 2231 рубля 40 копеек до 2749 рублей.