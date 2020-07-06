Бишкек, , 17:36 — REGNUM Катарские власти приняли решение предоставить киргизстанским медучреждениям 420 кислородных концентраторов. Об этом заявил посол Катара Абдалла бин Ахмед Аль-Сулайти на встрече с замминистра иностранных дел Киргизии Нураном Ниязалиевым.

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По словам катарского дипломата, по просьбе киргизского правительства медоборудование, предназначенное для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, будет доставлено в Бишкек уже в ближайшие дни.

Также представители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили вопросы сотрудничества в деле противодействия распространению коронавирусной инфекции и смягчения ее последствий.