Москва, , 17:35 — REGNUM Как и ожидалось, адвокаты по делу «Седьмой студии», в рамках которого режиссера Кирилла Серебренникова признали виновным в хищении 129 млн рублей, обжаловали приговор. Об этом сообщила пресс-секретарь Мещанского суда Москвы Юлия Котомина.

Апелляционная жалоба поступила от адвокатов Алексея Малобродского и Юрия Итина, которые были осуждены вместе с Серебренниковым в рамках этого дела. Защита Серебренникова пока жалобу не подавала. Однако в случае подачи жалобы дело всё равно будет рассмотрено целиком, поэтому не имеет значения, что защита Серебренникова жалобу пока не подавала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня суд первой инстанции вынес приговоры по делу «Седьмой студии». Основные фигуранты — Серебренников, Итин и Малобродский — были признаны виновными в хищении 129 млн рублей, но неожиданно получили условные. При этом с них взыщут всю сумму ущерба государству. Ещё одна часть приговора — это запрет Итину и Малобродскому занимать руководящие должности в учреждениях культуры в течение нескольких лет. На Серебренникова такой запрет наложен не был.

После приговора суда первой инстанции Серебренников сразу заявил, что с приговором не согласен и будет подавать апелляцию.

Общественность также осталась недовольна приговором и посчитала его слишком мягким. Судебная практика показывает, что российские суды за хищение бюджетных средств в особо крупном размере в составе организованной преступной группы выносят куда более суровые приговоры.