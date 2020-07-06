Бишкек, , 17:34 — REGNUM В Киргизию удалось вернуть почти полторы тысячи киргизстанцев, застрявших в Оренбургской области России из-за закрытия границ и остановки авиасообщения между странами по причине продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба МИД Киргизии.

Киргизстанцев, среди которых есть пожилые и больные граждане, беременные и женщины с малолетними детьми, отправили на родину за два раза — колоннами из 20 и 12 автобусов, предоставленных правительством Киргизии.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что власти Казахстана предоставили киргизской стороне транзитный коридор по своей территории для беспрепятственного вывоза соотечественников из России.