Санкт-Петербург, , 17:35 — REGNUM Повышенный спрос на поездки из Петербурга в Карелию заставил РЖД запустить дополнительные скоростные электрички. Как сообщили представители Октябрьской железной дороги, «Ласточки» добавят на маршруте между Северной столицей и карельской Сортавалой.

Пригородный поезд Ласточка Дарья Драй © ИА REGNUM

Рейсы добавят по субботам и воскресеньям. Добавочный поезд №827 будет отправляться с Финляндского вокзала в 10:05 и прибывать в Сортавалу в 14:10. Обратно поезд №828 поедет в 14:40 и прибудет в Петербург в 18:43.

Пассажиры смогут пересесть с сортавальской «Ласточки» на популярный у туристов ретропоезд «Рускеальский экспресс» №923, который курсирует по субботам.