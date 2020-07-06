Мурманск, , 17:27 — REGNUM В Мурманской области с 15 августа 2021 года откроют любительский лов краба. Как сообщил на заседании регионального правительства заместитель губернатора Дмитрий Филиппов, сформированы пять локаций для данного промысла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кто и как будет организовывать лов краба на этих участках, определят аукционы, которое проведет Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства. Перед пользователями участков будут поставлены требования об обеспечении транспортной доступности территорий для туристов.

В правительстве региона уже начат прием заявок от компаний, заинтересованных в вылове камчатского краба. Заявки будут принимать до 20 июля 2020 года.