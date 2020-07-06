Нижний Новгород, , 17:24 — REGNUM На территории четырех районов Нижегородской области установлен IV класс пожарной опасности лесов и торфяников. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Так, повышенный класс пожароопасности частично действует в трех муниципальных образованиях: в Выксе, а также Лысковском и Арзамасском районах. Полностью он установлен на территории Арзамаса.

Частично в 10 муниципальных образованиях действует III класс пожарной опасности, II класс частично установлен на территории 23 муниципальных образований региона.

Нижний Новгород входит в число шести территорий, где действует I класс пожароопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории области в настоящее время действует особый противопожарный режим, который предполагает ряд запретов на разведение костров, использование открытого огня, сжигание мусора.