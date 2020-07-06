Москва, , 17:18 — REGNUM Из Москвы в Казахстан отправилась бригада из 22 врачей. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе московского департамента здравоохранения.

Российские медики окажут помощь казахстанским коллегам в борьбе с COVID-19. Возглавили бригаду замглавы департамента, нейрохирург Алексей Токарев и заведующий отделом по хирургии департамента Руслан Маер.

Отмечается, что этот выезд станет первым межгосударственным для помощи борьбы с коронавирусом. В планах бригады посещение стационаров, оказание помощи в переоборудовании медицинских объектов, осмотр пациентов, проведение обучающих семинаров.