Челябинск, , 17:11 — REGNUM В Челябинске выбрали концепцию главного ледового городка 2020−2021 года. Он будет посвящён 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос, сообщает пресс-служба мэрии.

Голосование прошло на портале «Активный житель74». В нём приняли участие около тысячи человек. Гражданам было предложено несколько разных вариантов. «Челябинск космический» набрал 26% голосов.

Ещё 24,5% граждан проголосовали за «Поместье Деда Мороза». А 18,69% поддержали «Челябинск юбилейный».

Отметим, в 2021 году Челябинск отметит своё 285-летие.