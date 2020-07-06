Екатеринбург, , 17:12 — REGNUM Схиигумен Сергий (Романов) скрывал данные об уголовном наказании за убийство, сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в открытом письме.

Ранее Романов заявлял, что его благословил рукоположить патриарх Алексий II. Между тем каноны запрещают возводить убийц в сан священника.

«Правда в том, что совершенное Вами преступление в автобиографии при принятии сана Вы зашифровали фразой: «1984−1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика», — отметил архиерей.

По мнению митрополита, всем очевидна изворотливость и лукавство Сергия, таким образом лакировавшего действительность. Фактов, подтверждающих благословение Алексия II на рукоположение Романова, нет, добавил иерарх.

Как сообщало ИА REGNUM, также митрополит заявил, что Романова рукоположили вопреки канонам из-за проявленного к нему снисхождения.

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