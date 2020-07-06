Москва, , 17:10 — REGNUM Эксперты проанализировали перспективы распространения практики онлайн-голосования в России в рамках работы круглого стола Общественной палаты Российской Федерации «Электронное голосование — шаг в будущее» в понедельник, 6 июля.

«На мой взгляд, эксперимент с электронным голосованием удался. Теперь надо подумать, как этот опыт надо применять в будущем», — сказал председатель Комиссии Общественной палаты российской Федерации по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов.

На мероприятии обсудили опыт реализации дистанционного электронного голосования по поправкам к Конституции и то, какие в целом перспективы есть у распространения такой практики.

Напомним, в мае в России были приняты поправки в избирательное законодательство, в том числе разрешающие проводить электронное голосование на выборах всех уровней. В ходе общероссийского голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию такой возможностью смогли воспользоваться Москва и Нижегородская область.

Инициатором и модератором круглого стола в ОП РФ выступил первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, который во время голосования по поправкам к Конституции был наблюдателем в специальной территориальной избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию, сообщает пресс-служба ОП РФ.

Куратор электронного голосования член Центральной избирательной комиссии Антон Лопатин отметил, что проект в целом оказался успешным: «ЦИК совершенно точно планирует его масштабировать, но при этом нужна законодательная база, законодательная основа для принятия каких-либо решений».

В свою очередь член Комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин подчеркнул, что использование электронного дистанционного голосования будет расширено к выборам депутатов Госдумы в 2021 году: «Главное — обеспечить безопасность и доверие в целом к этой системе».

По его словам, анонимность голосующего в будущем, возможно, нужно будет обеспечивать через использование биометрических данных.

Депутат уверен, система электронного голосования будет развиваться, и Россия станет одной из ведущих стран в этом процессе.

Секретарь ЦИК Майя Гришина подтвердила, что дистанционное электронное голосование будет применяться на выборах депутатов Госдумы в 2021 году, но есть возможность использовать эту систему уже в сентябре текущего года в единый день голосования, для этого регионам нужно подать соответствующую заявку. Она подчеркнула, что субъектам РФ для проведения онлайн-голосования понадобится соответствующая технологическая база.

«По анализу обращений граждан интерес к такой форме огромен. И практически из очень многих регионов от разных категорий граждан, в первую очередь мобильных, есть огромный запрос, чтобы возможность дистанционного электронного голосования распространялась и на жителей других регионов», — отметила секретарь ЦИК.

По словам Майи Гришиной, ЦИК будет ходатайствовать перед законодателями о том, чтобы такая норма в законодательстве появилась и на федеральном уровне, и на региональных выборах.

При этом она подчеркнула, что крайне важно создать единую электронную базу избирателей: «Пока в стране такой базы нет. От этого страдают все, в том числе избиратели: какое-то одно ведомство не сработало, и в список избиратель не попал. Нужен электронный формат списков».

Член Комиссии ОП РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Мария Бутина сравнила российский опыт электронного голосования с зарубежным: «У международных экспертов есть интерес к нашему голосованию. Видимо, им есть чему поучиться у России, несмотря на то что элементы электронного голосования пытались использовать во Франции и в Эстонии, которая этим славится. Но могу сказать, что, например, сайт госуслуг и вся эта система входит в десятку лучших подобных систем в мире».

Первый заместитель председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артем Кирьянов обратил внимание на систему наблюдения за электронным голосованием.

По его мнению, она должна видоизменяться в сторону экспертного наблюдения: «Я склоняюсь к мысли, что это должен быть подготовленный эксперт, обученный, который сможет по существу разобраться в том, что происходит: какие коды входят, какие выходят, все ли правильно введено и так далее. Такое наблюдение должно выполняться при хотя бы минимальной технической подготовке».

«Такими базовыми обучающими институтами могли бы выступать прежде всего ЦИК и органы, уполномоченные ЦИК для осуществления такой подготовки. Мне кажется, в плане законодательных инициатив это нужно обсуждать уже сегодня», — считает Артем Кирьянов.

Итоги круглого стола подвел Александр Малькевич: «Этот эксперимент с электронным голосованием мы все считаем успешным. Два региона воспользовались им сполна. Ждем теперь активности от субъектов РФ, от Федерального собрания с тем, чтобы законодательно обеспечить возможность для желающих и технически готовых субъектов РФ проводить электронное голосование».