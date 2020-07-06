Ижевск, , 17:09 — REGNUM В Удмуртии текущая неделя станет по-летнему жаркой. Об этом говорится в сообщение регионального Гидрометцентра.

Так, 6 июля воздух в республике прогреется до 29 °C. Сухая и жаркая погода может сохраниться до 9 июля. В этот период в ночные часы температура воздуха ожидается на уровне 15…20°С, днем столбики термометров поднимутся до 27.32°С.

С 10 июля местами на территории региона ожидаются дожди, но температурный фон значительно не изменится.

Как сообщало ИА REGNUM, текущая неделя может стать одной из самых жарких за лето на территории многих регионов Приволжского федерального округа. В основном, аномальная жара прогнозируется в южных регионах округа. Так, в Саратовской области с 5 до 9 июля температура может на 9 °C превысить климатическую норму.