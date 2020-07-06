Москва, , 17:07 — REGNUM Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поручил юристам подготовить иск о защите чести и достоинства члена партии «Справедливая Россия», фельдшера скорой помощи Дмитрия Серёгина из Орловской области.

Поводом стали высказывания советника губернатора Орловской области Сергея Лежнева в социальных сетях в адрес Серёгина.

«Советник губернатора должен публично извиниться. Я уже дал поручение юристам партии проработать вопрос о подаче иска о защите и чести нашего однопартийца», — заявил Миронов.

Ранее лидер партии общался с медиками из разных регионов, Серёгин указал на серьезные проблемы со здравоохранением в Орловской области, нехватку средств защиты для медиков, проблемы с выплатами.

«Советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев на критику обиделся, в социальных сетях обвинил нашего однопартийца во всех грехах и рекомендовал исключить из партии», — напомнил Миронов.

Серёгин, в частности, рассказал, что региональное министерство здравоохранения своим приказом изменило федеральную формулировку, которая привела к сокращению выплат медработникам.

«Невозможно работать в первичном звене и заранее знать COVID-статус пациента. Чтобы добиться выплат, медработники проводят собственные расследования, пытаются выяснить статус пациентов», — возмущен Миронов.