Курск, , 16:56 — REGNUM Начальник УГИБДД по Курской области Алексей Баланин через суд был восстановлен в должности, с которой его уволили в апреле 2020 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Баланин восстановлен в должности начальника Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по Курской области и получит от ведомства денежное содержание за время вынужденного прогула в размере 196 тыс. 128 рублей.

По информации портала «Друг для друга», Баланина уволили «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», и с этой формулировкой он не согласился, обратившись в суд. Фактически этим проступком являлась выдача в 2018 и 2019 году 209 членских удостоверений общественного совета областного УГИБДД, в том числе и лицам с судимостью. Полиция намерена обжаловать судебное решение.

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