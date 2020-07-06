Челябинск, , 16:53 — REGNUM В Челябинске власти проверят соблюдение летними кафе санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Всего в городе на прошлой неделе открылось примерно 60 летних веранд и кафе. Главным условием является строгое соблюдение санитарных норм. Проверки их работы проведут мэрия совместно с полицией.

Мэр Наталья Котова также просит подчинённых провести работу с теми гражданами, которые хотят открыть такие заведения. Также необходимо создать для этого соответствующие условия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля коронавирусный режим был снова ослаблен. В полном объёме открылись детские сады и разрешено работать точкам общепита на открытом воздухе.