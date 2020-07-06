6 июля 2020 | Время чтения 2 мин

Дополнительные президентские выплаты на детей до 16 лет начали поступать на счета заявителей 1 июля. Однако 10 тысяч на ребенка получили не все. Разбираемся, что делать, если возникли трудности.

Дарья Чернышова, , 17:21 — REGNUM Повторные выплаты на детей до 16 лет начались 1 июля. Согласно указу президента РФ Владимира Путина выплата в размере 10 000 рублей положена на каждого ребенка от рождения до достижения им 16 лет.

Деньги Петр Данилов © Красная Весна

«Произвести в дополнение к социальным выплатам, предусмотренным Указом президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 г. № 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство Российской Федерации, в размере 10 000 рублей на каждого такого ребёнка». Указ президента

Как сказано на сайте госуслуг, если родители ранее подавали заявление на выплату, дополнительно писать ничего не нужно, выплаты будут производиться автоматически.

Если семья ранее не обращалась за выплатами или указывала в заявлении только детей от трех лет, то до 1 октября 2020 года нужно подать заявление в обычном порядке на сайте госуслуг. В таком случае выплаты за предыдущие месяцы будут суммироваться.

Подробнее о том, как подать заявление: Начались выплаты по 10 тысяч рублей на детей с 3 до 16 лет: как получить

Напомним, что право на выплату имеют семьи с детьми от 0 до 16 лет. Выплата не зависит от доходов семьи, заработной платы и иных социальных выплат. По постановлению правительства от 20 мая рассмотрение заявления должно занимать не более 5 дней, а выплаты производиться в течение трех рабочих дней после одобрения.

Семья может получить отказ, если родители живут за пределами РФ, являются гражданами другой страны, заявитель лишен родительских прав, при предоставлении документов допущена ошибка, подано повторное заявление или выплата уже реализована.

При возникновении ошибки необходимо дождаться отказа по заявлению и подать новое с правильной информацией.

Если семья не получила выплаты в течение восьми рабочих дней, нужно обратиться в Пенсионный фонд России.

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Стоит добавить, что дополнительная единовременная выплата назначается на основании заявлений от родителей. Если изменились реквизиты или закрыт счет в банке, нужно обратиться в ПФР для корректировки этой информации.

Самара. Пенсионный фонд РФ Павел Редин © ИА Красная Весна

Важно, за выплатой может обратиться как мать, так и отец ребенка. В этом случае переводят деньги тому, кто оказался быстрее. По сообщениям СМИ, уже десятки тысяч женщин обратились в ПФР из-за того, что деньги получили нечестные отцы. Как пояснили юристы, в этом случае придётся решать вопрос через суд. Мать должна будет доказать, что ребенок постоянно проживает с ней.

В остальных случаях нужно обращаться в отделение Пенсионного фонда. Отметим, что в отношении выплаты действует экстерриториальный способ обращения, то есть можно обратиться в любую клиентскую службу Пенсионного фонда: по месту жительства, пребывания, фактического проживания.