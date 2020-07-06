Даниловский район, Волгоградская область, , 16:42 — REGNUM В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки, скончавшейся от удара током в центральном парке станицы Березовская в Даниловском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, 5 июля около 17:00 девочка с подругой гуляла в парке без присмотра взрослых. Девочка уронила кепку в фонтан, который работает в парке с 2018 года. Перешагнув борт фонтанной чаши и оказавшись в воде, девочка получила удар током. Подруга попыталась сама вытащить её из фонтана, затем позвала взрослых. Девочку вытащили, но она скончалась на месте происшествия.

Возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи выяснили, что причиной возникновения короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании. В администрации Березовского сельского поселения изъяли техническую и финансовую документацию о строительстве и вводе фонтана в эксплуатацию. Электрооборудование фонтана отправили на исследование.