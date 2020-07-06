Ростов-на-Дону, , 16:36 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) специалисты встретили пассажиров вывозного рейса из Ташкента. На борту находились 89 жителей российских регионов, сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 6 июля.

Так, среди пассажиров рейса — 31 житель Краснодарского края, 24 жителя Ростовской области, 18 крымчан, трое воронежцев, двое волгоградцев. 11 пассажиров помещены в ростовский обсерватор.

ИА REGNUM отмечает, что, по данным на утро 6 июля, в обсерваторе Ростова-на-Дону находятся 12 человек. Стационарное лечение в двух госпиталях областного центра получают 339 пациентов с коронавирусом.

Напомним, что в конце мая вывозной рейс из Ташкента прибыл с 33 пассажирами на борту. В конце июня специалисты встретили 91 пассажира вывозного рейса из Еревана.

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