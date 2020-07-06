Йошкар-Ола, , 16:32 — REGNUM В инфекционных стационарах Марий Эл в настоящее время лечение получают 607 человек, у 588 диагностирована пневмония. При этом из указанного числа 221 человек — с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией, сообщает минздрав региона.

Большая часть пациентов с коронавирусом находятся в Йошкар-Олинской городской больнице — 122 человека. В инфекционном отделении Волжской центральной городской больницы из 116 пациентов коронавирус выявлен у 32 человек, в Медведевской ЦРБ лечатся 88 пациентов, из них 34 человека — с коронавирусом.

В инфекционном отделении Мари-Турекской ЦРБ находятся 11 носителей коронавируса из 81 пациента, в инфекционном отделении Козьмодемьянской ЦРБ лечатся 33 пациента с пневмонией, у десяти из них выявлен коронавирус. По четыре человека проходят лечение с коронавирусом в Республиканском клиническом госпитале ветеранов войн и в Детской республиканской клинической больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 6 июля выявили 28 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе подтверждено 3128 случаев заражения SARS-CoV-2 с момента начала наблюдений. До сегодняшнего дня выздоровели 2857 человек, то есть более 91,33% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели.

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