Тверь, , 16:30 — REGNUM В новом здании Дворца бракосочетания Тверской области ведется капитальный ремонт фасада, внутренних помещений, идет подготовка к проведению отделочных работ, в том числе восстановлению лепнины. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, открытие Дворца запланировано на 2020 год.

В первый же день работы ЗАГСа здесь планируется начать проводить регистрации заключения брака жителей Твери и Тверской области. В мае об открытии Дворца рассказал губернатор Игорь Руденя:

«В этом году наш ЗАГС готовится к открытию. Определено место — это наш бывший автовокзал, историческое здание. Планируем там также обеспечить доступность для маломобильных людей», — сказал Игорь Руденя.

На первом этаже Дворца бракосочетания расположен центральный вестибюль, три зала торжественной регистрации заключения брака, комнаты жениха и невесты, кабинеты оформления документов. Наличие трех залов позволит проводить одновременно несколько торжественных регистраций и даст возможность максимальному числу будущих семейных пар заключить брак в торжественной обстановке. Левое крыло здания Дворца бракосочетания, где размещается один из трех залов торжественной регистрации, приспособлено в том числе для маломобильных граждан.

На втором этаже здания разместится четвертый зал, в котором будут проходить торжественные регистрации новорожденных, чествование юбиляров семейной жизни, вручение медали «За любовь и верность» и другие мероприятия.

На втором и третьем этажах гражданам будут предоставляться государственные услуги, оказываемые органами ЗАГС. Это регистрация актов гражданского состояния, выдача повторных документов, оказание международной помощи и легализация документов (кроме регистрации смерти, которая производится отдельно по другому адресу), что позволит повысить качество и доступность государственных услуг, сократить сроки их предоставления населению Тверской области. Помимо ремонта здания ЗАГСа будет приведена в порядок прилегающая территория — отремонтированы тротуары и гранитная отмостка здания, благоустроена площадь.