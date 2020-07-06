Черкесск, , 16:22 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за минувшие сутки, 5 июля, подтвержден коронавирус у 33 человек. Это вдвое меньше, чем в предыдущие несколько дней, когда пациентов с COVID-19 регистрировалось от 60 и более.

Общее число жителей республики, заразившихся коронавирусной инфекцией, по данным федерального оперативного штаба на 6 июля, поставило 3850 человек. Число выздоровевших также увеличилось на 24 человека — до 1877, что составило около 48% от всех заболевших.

Скончались в Карачаево-Черкесии от осложнений, вызванных коронавирусом, 15 пациентов. Последние случаи смерти были зафиксированы 2 июля, когда умерли два человека.