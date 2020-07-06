Махачкала, , 16:21 — REGNUM Власти Дагестана рассматривают вопрос о снятии ограничений на работу детских садов. Обсуждение возможности начала работы были обсуждены в ходе совещания оперативного штаба с участием главы региона Владимира Васильева, сообщили в его пресс-службе.

Напомним, дошкольные образовательные учреждения в Дагестане были закрыты еще в конце марта 2020 года в связи с введением режима повышенной готовности из-за пандемии коронавируса.

По словам вице-премьера Дагестана — министра образования и науки региона Уммупазиль Омаровой, в Дагестане с введением второго этапа снятия ограничений будет разрешено принимать детей, но лишь отдельным образовательным организациям, которые будут соблюдать установленные для них требования и рекомендации. Полностью открыть детские сады планируется уже на следующем, третьем этапе снятия ограничений.

«И только на III этапе снятия ограничений по решению Оперативного штаба и с учётом рекомендаций Роспотребнадзора может возобновляться деятельность всех организаций. Весь комплекс мероприятий указан, с ним ознакомлены муниципалитеты», — заявила Омарова.

Одним из основных требований к возобновлению работы детских дошкольных учреждений является обязательная сдача тестов всеми педработниками, а их в Дагестане насчитывается более 10 тысяч, подчеркнула министр.