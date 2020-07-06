Нальчик, , 16:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарии наметилась тенденция к улучшению ситуации с распространением коронавирусной инфекции. По данным минздрава республики на 5 июля, уменьшилось на 4,7% число пациентов, поступающих в тяжелом состоянии.

Нагрузка на специалистов скорой помощи также снизилась — вдвое сократилось количество вызовов из-за тяжелых случаев COVID-19, а число госпитализаций сократилось на 15,2%, говорится в сообщении на официальной странице ведомства в соцсети Instagram. Помимо этого, как отмечается региональным минздравом, в два раза снизилось число пациентов с объемом поражения легких до 60%.

В федеральном оперативном штабе 6 июля сообщили, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии выросло за минувшие сутки на 46. Общее количество заразившихся достигло, таким образом, 5297 человек. Выздоровел за все время 4121 человек, что составляет 77% от всего числа заболевших. Умерли в республике 57 пациентов с COVID-19.

В Кабардино-Балкарии продолжают работать семь госпиталей, число пациентов в них составило свыше 1100 человек. В реанимациях находятся 52 пациента.