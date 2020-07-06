Саратов, , 16:22 — REGNUM В Саратове на базе межобластной ветеринарной лаборатории заработал новый корпус, в котором размещено отделение высокого уровня биологической защиты для работы с возбудителями африканской чумы свиней и иными особо опасными болезнями животных. Стоимость проекта составила 112 млн рублей, сообщает пресс-служба губернатора Саратовской области.

В новом корпусе размещен весь необходимый комплекс для биологических исследований инфекционных заболеваний и предусмотрели возможность содержания животных. Также, для лаборатории закупили современное оборудование, предусматривающее полную биологическую защиту окружающей территории.

Саратовская межобластная ветеринарная лаборатория — база для исследований на шесть регионов: Саратовской, Волгоградской, Астраханской, Самарской, Пензенской областей и Мордовии. В лаборатории работает более 150 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, на территории села Узморье Энгельсского района Саратовской области 10 апреля 2020 года обнаружили останки поросенка, зараженного африканской чумой.

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