Воронеж, , 16:07 — REGNUM В Воронежской области инфекционные госпитали для пациентов с COVID-19 постепенно переформируют для работы по основному профилю. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

В городской больнице № 20 сократили 40 коек для пациентов с коронавирусом, в областной детской больнице № 2 — 50, в Новоусманской РБ — 10, в Острогожской РБ — 15, в Россошанской РБ — 20, в Павловском госпитале — 20.

Ранее, с 29 июня, в Калачеевской, Панинской, Поворинской и Ольховатской районных больницах расформировали все койки для пациентов с COVID-19, с 1 июля — в областной детской больнице № 1 и городских больницах № 5 и 16.

Пациентов с коронавирусом принимают 24 стационара, в которых развернуто 2374 специализированных койки.

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