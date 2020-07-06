Челябинск, , 16:06 — REGNUM В Челябинске стела в память о трудовом подвиге горожан за период Великой Отечественной войны может появиться в любом из трёх скверов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Один из таких скверов находится возле Южно-Уральского госуниверситета. Второй расположен в районе Аллеи Славы, а третий — на площади Павших революционеров.

Как сообщало ИА REGNUM, место для стелы определят горожане. Голосование идёт на портале «Активный житель74». Оно продлится до вечера 10 июля.

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