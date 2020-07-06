Калининград, , 16:06 — REGNUM Глава ФБК Алексей Навальный замечен на отдыхе в дорогом отеле на Балтийском море.

«Пандемия научила Навального, что донаты и биткоины можно тратить и на отпуск внутри страны. Поэтому как только завершилось голосование, семья рванула в максимально европейский из российских городов и поселилась в Калининграде в самом дорогом отеле возле моря. Навальный не изменяет своим привычкам и уезжает в отпуск даже во время пандемии», — передает издание « Ридус » сообщение блогеров.

На видео, опубликованном Twitter-аккаунтом «Приемные дети Сороса», утверждается, что блогер отдыхает с семьей в дорогом отеле на побережье.

Напомним, ранее юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло направил в Генпрокуратуру и ФНС сообщение о присвоении начальством ФБК блогера Навального пожертвований, переданных фонду в криптовалюте.

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