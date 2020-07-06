Калининград, 6 июля 2020, 16:06 — REGNUM Глава ФБК Алексей Навальный замечен на отдыхе в дорогом отеле на Балтийском море.
На видео, опубликованном Twitter-аккаунтом «Приемные дети Сороса», утверждается, что блогер отдыхает с семьей в дорогом отеле на побережье.
Напомним, ранее юрист и член Общественной палаты Илья Ремесло направил в Генпрокуратуру и ФНС сообщение о присвоении начальством ФБК блогера Навального пожертвований, переданных фонду в криптовалюте.
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