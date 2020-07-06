Нью-Дели, , 16:01 — REGNUM Около 250 млн саженцев деревьев высадили жители индийского штата Уттар Прадеш в первый день традиционной недели Ван Махотсав, сообщает агентство Associated Press.

Власти Индии считают, что подобные акции являются вкладом в глобальное изменение климата. В частности, в Индии планируют сохранить треть своей территории в лесных покровах.

В акции приняли участие более 2 млн человек — все они старались соблюдать безопасную дистанцию. «За пять лет мы увеличим лесной покров штата Уттар-Прадеш до 15% от общей площади земель», — заявил главный министр штата Йоги Адитьянатх.