Челябинск, , 15:55 — REGNUM В Челябинске будет установлена стела в память о вкладе предков в Великую Победу. Голосование по выбору места под неё идёт на портале «Активный житель74».

Вопрос о её установке возник после присвоения столице Южного Урала звания «Город трудовой доблести». Указ подписал президент Владимир Путин. Перед этим за присвоение городу этого звания подписи поставили более 400 тысяч горожан.

С призывом к населению определиться с местом для стелы выступила мэр Наталья Котова. Она отметила, что памятный знак появится в одном из скверов. На нём будут герб города и строки из указа Путина о присвоении звания.

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