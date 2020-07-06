Воронеж, , 15:54 — REGNUM В Воронежской области 3 июля скончалась заведующая кардиологическим отделением Павловской райбольницы, терапевт и пульмонолог Елена Минакова, у которой был подтверждён диагноз COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

С мая 2020 года она оказывала пульмонологическую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией. В последние три недели она сама проходила лечение от тяжёлой пневмонии.

Минакова в 2014 году получила звание лучшего терапевта России. В Павловской районной больнице она проработала 34 года.

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