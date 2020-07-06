Ставрополь, , 15:53 — REGNUM В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Алексея Когарлыцкого. Его обвиняют во взятке в размере 34 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 6 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

По данным следствия, Когарлыцкий попал под статью за получение денежных средств в качестве «отката» при исполнении госконтракта на строительство краевого онкологического диспансера. Его подозревают в том, что в 2018 году между ним и представителем АО «Гипроздрав» была заключена сделка о переводе подозреваемому 40% от общей суммы госконтракта, составлявшего более 100 млн рублей.

После заключения незаконного соглашения Кагарлыцкий всячестки помогал исполнителю госконтракта, в том числе в проведении ускоренной госэкспертизы и проверки выполненных работ, а также оплаты за них.

«Согласно ранее достигнутой договоренности за данные действия Кагорлыцкий получил взятку в размере 34 миллиона рублей», — говорится в сообщении СКР.

Напомним, Алексей Когарлыцкий был задержан в ноябре 2019 года за превышение полномочий при строительстве трех физкультурно-оздоровительных комплексов и при поставке оборудования для Ставропольского училища олимпийского резерва. Он проработал в должности всего год, но успел стать фигурантом четырех уголовных дел.

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