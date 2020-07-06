Новокузнецк, Кемеровская область, , 15:52 — REGNUM В Новокузнецке сегодня и завтра (6 и 7 июля) экзамен по русскому языку сдают 2409 выпускников. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В городе организованы 14 пунктов проведения экзамена. Тестирование проходит с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. За процессом сдачи экзаменов в режиме онлайн следят наблюдатели и специалисты информационных центров, подчеркнули в мэрии.

10 июля новокузнецкие выпускники будут сдавать экзамен по профильной математике (1172 человек), а 16 июля — по обществознанию (1157 человек).

Первые результаты тестирования станут известны 17 июля.