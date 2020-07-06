Сеул, , 15:54 — REGNUM Начиная с 6 июля в Южной Корее ввели обязательную проверку на коронавирус членов экипажей всех судов, прибывающих в порты страны. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе с эпидемией.

По их словам, за строгим выполнением процедур будут следить представители органов здравоохранения, министерства юстиции и министерства по морским делам и рыболовству.

Известно, что данные меры были введены после вспышки коронавируса на двух российских судах, заходивших в порт Пусана в июне.

Отмечается, что тестирование будет проходить на судах, чтобы минимизировать высадку инфицированных на берег. Как и иностранцы, граждане Южной Кореи подлежат обязательному двухнедельному карантину. В случае отрицательного результата на коронавирус иностранцам будет разрешено покинуть страну до истечения карантинного срока.