Таллахасси, США, , 15:57 — REGNUM Случай заражения человека «пожирающим мозг» одноклеточным организмом зафиксирован в американском штате Флорида. Об этом заявили в департаменте здравоохранения штата, сообщает 5 июля CBS News.

Опасный микроорганизм Naegleria fowleri был обнаружен у жителя округа Хилсборо. По информации департамента, с 1962 года было зафиксировано всего 37 случаев заражения подобным микроорганизмом. Заражение Naegleria fowleri с высокой долей вероятности приводит к летальному исходу: из 145 известных случаев заражения в США смерти пациента удалось избежать лишь в четырех случаях.

Одноклеточное обитает в теплой пресной воде, например в озерах, реках и горячих источниках. Пик сезона во Флориде приходится на июль, август и сентябрь, заявили в министерстве здравоохранения. Лучше всего микроорганизм развивается при температуре 45 градусов Цельсия. Инфицирование Naegleria fowleri происходит при попадании загрязненной воды через нос человека.

Симптомы заражения Naegleria fowleri включают в себя сильную боль в передней части головы, лихорадку, тошноту и рвоту. Более поздние симптомы могут также включать ригидность затылочных мышц, судороги, изменение психического статуса, галлюцинации и кому.

Признаки инфекции обычно начинаются через несколько дней после купания или другого воздействия на нос загрязненной воды. Смерть наступает в течение 1−18 дней после появления симптомов.