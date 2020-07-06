Канберра, , 15:43 — REGNUM В Австралии из-за распространения коронавируса впервые за 100 лет закрыта граница между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория, сообщает 6 июля The Guardian.

За минувшие сутки в Мельбурне выявили 127 новых случаев заражения коронавирусом, что стало самым большим показателем с начала пандемии. Последний раз посты на границе между штатами выставлялись в 1919 году, во время пандемии «испанки».

Отметим, по состоянию на 6 июля в Австралии выявили 8583 случая заражения коронавирусом. 5 июля глава Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян заявила, что распространение инфекции в штате Виктория носит беспрецедентный характер для Австралии.