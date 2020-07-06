Воронеж, , 15:41 — REGNUM В Воронежской области 6 июля подтверждено 146 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Всего в регионе выявлено 8505 положительных тестов.

Пять тысяч человек были выписаны после выздоровления, в том числе 38 — за последние сутки. 44 пациента скончались.

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