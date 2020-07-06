Киев, , 15:36 — REGNUM Несмотря на июньский рост на Украине количества инфицированных коронавирусом, сейчас динамика течения пандемии стабилизируется, заявил на совещании первых лиц страны 6 июля премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, показатели министерства здравоохранения также демонстрируют стабилизацию распространения коронавируса на Украине.

«Это отражается в статистике активных больных и уровне госпитализации, который в последние недели почти не меняется», — подчеркнул глава правительства.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что продолжает снижаться процент заболевших медработников — сейчас он составляет 6%.

Вместе с тем, президент Зеленский поинтересовался соблюдением карантинных мероприятий в общественных местах и заявил, что этому вопросу нужно уделить «тщательное внимание».

«Например, ресторанам, кафе или клубам. Нужно требовать от них ответственности перед их клиентами. Люди платят деньги не за то, чтобы выйти с болезнью, от которой пока нет вакцины», — отметил Зеленский.

ИА REGNUM напоминает, что в конце июня на Украине существенно обострилась ситуация с коронавирусом и несколько дней подряд фиксировались антирекорды по количеству больных. В день зафиксировалось от 1 тыс. до 1,1 тыс. случаев заболевания. В первые дни июля без всяких видимых причин заболеваемость пошла на спад. Так, за последние сутки, согласно официальным данным, заразились 543 человека.