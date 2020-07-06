Сеул, , 15:57 — REGNUM Все новые очаги распространения коронавируса в Южной Корее возникли из-за так называемого штамма GH, являющимся мутацией штамма S и скорость распространения которого в шесть раз выше прежних видов коронавируса. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейских центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

В результате секвенирования генома вируса из материалов от 526 пациентов с коронавирусом представители KCDC удалось выяснить, что в 63,3% или 333 случаях был обнаружена нуклеотидная последовательность соответствующая группе GH, 127 случаев — группе V, 33 случая — группы S, 19 случаев — группы GR, десять случаев — группы G, четыре случая — другим группам (группа O).

В настоящее время коронавирус классифицируется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на семь штаммов — S, V, L, G, GH, GR и O («другие»). В Южной Корее были обнаружены все группы, кроме L.