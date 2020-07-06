Симферополь, , 15:31 — REGNUM В Крыму в субботу, 4 июля, побит температурный рекорд 1996 года. Об этом 6 июля сообщила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая в интервью ТАСС.

По информации Крымского гидрометцентра, 4 июля температура воздуха в Крыму достигла отметки +36,4 градуса по шкале Цельсия.

«В 1996 году было 35,3 градуса», — сказала Любецкая.

Она также добавила, что в Крыму погоду на данный момент определяют тропические воздушные массы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что первое полугодие 2020 года стало самым тёплым за последние 130 лет температурных наблюдений.

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