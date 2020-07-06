Ставрополь, , 15:28 — REGNUM В Ставропольском крае скончался еще один пациент с COVID-19. Общее число смертельных случаев в регионе достигло, таким образом, 104. Об этом сообщил 6 июля федеральный оперативный штаб.

По количеству смертей от COVID-19 Ставрополье занимает второе место в СКФО после Дагестана, где число скончавшихся почти в четыре раза выше — 393 человека.

Всего в крае заразились коронавирусной инфекцией 5649 человек (+80 за минувшие сутки). По данному показателю Ставрополье занимает так же второе место после Дагестана (8184).

Выздоровели за все время 3660 пациентов. Число вылечившихся составило 64% от общего количества заразившихся коронавирусом.

По словам губернатора края Владимира Владимирова, ежедневно растут объёмы тестирования на коронавирус, что помогает врачам вовремя выявлять болезнь и оказывать помощь.