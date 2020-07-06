Уфа, , 15:29 — REGNUM 18 лет лишения свободы запросил прокурор женщине, которую обвиняют в убийстве своего годовалого ребенка в Башкирии. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства,

По сообщению пресс-службы республиканской прокуратуры, 6 июля в Верховном суде Башкирии прошли прения сторон по уголовному делу, возбужденному по факту убийства несовершеннолетнего. Женщину обвиняют в убийстве малолетнего ребёнка.

По версии следствия, трагедия произошла в ночное время в августе 2019 года. Обвиняемая проснулась из-за плача своего годовалого ребенка. Она стала его успокаивать. В какой-то момент ребенок перестал дышать. После этого, обвиняемая закопала тело ребенка около дома и сообщила стражам порядка, что малыш пропал. Вскоре она созналась в содеянном.

Отмечается, что эксперты признали ее вменяемой.

Сообщается, что государственный обвинитель предложил суду приговорить обвиняемую к 18 годам лишения свободы в колонии общего режима и последующим ограничением свободы на два года.

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