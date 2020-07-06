Владикавказ, , 15:24 — REGNUM В Северной Осетии вылечились от COVID-19 более 86% от общего числа заболевших. Общая численность выписанных после излечения составила, по данным федерального оперативного штаба на 6 июля, 3584 человека.

Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. Всего в республике на утро 6 июля зарегистрировано 4135 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки число случаев заболевания увеличилось на 21, выздоровели восемь человек. Случаев летального исхода не зафиксировано.

Стоит отметить, что последний случай смерти пациента с коронавирусом в Северной Осетии был зафиксирован 26 июня. Общее число скончавшихся составило 67 человек.