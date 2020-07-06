Москва, , 15:23 — REGNUM Практика использования водительского удостоверения для идентификации личности наравне с паспортом достаточно широко распространена во многих странах мира, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя предложение Центробанка РФ.

«А в Северной Америке водительские права и вовсе заменяют собой большинство необходимых документов. Если учесть, что в предложении кредитных организаций, поддержанном Банком России, речь идет о достаточно простых банковских операциях, предполагающих весьма незначительные суммы, то данное нововведение выглядит вполне логичным и своевременным.

Переводы небольших сумм денег, валютообменные операции в пределах 100 тысяч рублей и еще целый ряд «быстрых и несложных» банковских операций без использования паспорта будут весьма востребованы.

Ведь большинство водителей чаще всего паспорта при себе не имеют, а права — всегда. И если возникает необходимость срочно провести такую банковскую операцию, то водительского удостоверения будет вполне достаточно.

При этом специалисты банковских служб безопасности уверяют, что волноваться на счет возможных злоупотреблений не стоит. Во-первых, речь идет о действительно незначительных суммах.

Во-вторых, любые попытки мошенничества в этом деле легко пресекаются, а нарушитель может понести ответственность уже в рамках Уголовного кодекса РФ», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям России могут разрешить использовать водительские права вместо паспорта для получения ряда банковских услуг.

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