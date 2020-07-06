Вашингтон, , 15:25 — REGNUM Афроамериканцы и латиноамериканцы в большей степени подвержены заражению коронавирусной инфекцией, об этом свидетельствуют официальные данные США, сообщает 6 июля The New York Times.

Издание подчеркивает, что и раньше было известно о том, что коронавирус представляет большую опасность для представителей темнокожего населения США. Более полные данные удалось получить после того, как против Центра контроля заболеваний был подан иск.

Из них выходит, что риск заболеть COVID-19 у афроамериканцев и латиноамериканцев в три раза выше, а смертность — в два раза выше, чем у представителей европеоидной расы. При этом подобная ситуация наблюдается на всей территории США.

Напомним, в США складывается крайне острая ситуация вокруг пандемии коронавирусной инфекции. На сегодняшний день патоген выявлен почти у 3 млн человек. Жертвами нового вируса уже стали более 132 тыс. человек.