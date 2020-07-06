Оренбург, , 15:17 — REGNUM В Оренбургской области ЕГЭ по русскому языку, который проходит 6 и 7 июля, сдает 7 321 человек. В эти дни организована работа 58 пунктов проведения экзаменов, сообщает региональный минобр.

Сегодня, 6 июля, экзамен сдавали 4 тыс. человек. Остальная часть выпускников будет сдавать ЕГЭ 7 июля. На два дня проведение массового экзамена разделили во избежание большого скопления участников на экзаменационных пунктах. Свои результаты выпускники узнают до 23 июля.

Напомним, 3 июля в регионе более 1 тысячи человек сдавали ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

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