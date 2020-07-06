Вашингтон, , 15:19 — REGNUM Свыше 49 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом выявлено на территории США за последние сутки. Об этом 6 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По информации университета, за истекшие 24 часа в стране выявили 49 199 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало 2 888 730.

Также сообщается, что за прошедшие сутки в США от COVID-19 умер 271 пациент и теперь суммарное количество летальных исходов составляет 129 947.

При этом указывается, что на данный момент в стране от COVID-19 вылечились 906 763 человека.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за резкого роста количества заразившихся коронавирусом в Киргизии возникла острая нехватка медицинских работников.