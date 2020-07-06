Нур-Султан, , 15:17 — REGNUM В Самарской и Оренбургской областях на российско-казахстанской границе скопилось большое число граждан Узбекистана, которые не могут выехать домой, сообщили в пресс-службе МИД республики.

Отмечается, что узбекистанские граждане отправляются на границу, поддавшись на ложные сообщения о якобы открытости переходов между Россией и Казахстаном.

Руководителя самарского отделения Всероссийского конгресса узбеков и узбекистанцев Диляра Сабирова уточнила, что в Большечерниговском районе Самарской области скопилось 1139 человек, а в Бузулукском районе Оренбургской области — 747 человек.

Напомним, с 16 марта в Узбекистане приостановили транспортное сообщение. Граждане республики могут вернуться домой только на вывозных авиарейсах.

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