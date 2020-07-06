Рига, , 15:13 — REGNUM За минувшие сутки на территории Латвии были выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Об этом 6 июля сообщается на сайте центра по контролю и профилактики заболеваний.

Таким образом, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день стало составлять 1 127.

«Из трех новых случаев COVID-19 два констатированы в Риге, один — в Огрском крае», — также уточняется в сообщении.

Кроме этого, указывается, что за время пандемии в Латвии было проведено 158,5 тысячи тестов на коронавирус, 692 из которых за истекшие 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Катаре за прошедшие сутки выявили 616 случаев заражения коронавирусом нового типа.