Самара, , 15:11 — REGNUM Свыше 500 тысяч человек посмотрели в онлайн режиме Грушинский фестиваль авторской песни, который прошел в Самарской области. Об этом 6 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году международный фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина из-за коронавируса пришлось провести в онлайн-режиме. При этом трансляции велись как на официальном сайте мероприятия, в социальных сетях, так и на видеохостинге YouTube. К трансляциям подключились свыше 500 тысяч человек.

Отмечается, что лауреатами и дипломантами фестиваля в 2020 году стали порядка 30 авторов и исполнителей из России, Израиля и США.

Напомним, что идея проведения этого фестиваля возникла в 1967 году. Именно тогда студент Куйбышевского авиационного института Валерий Грушин погиб в Иркутской области во время спасения детей, у которых перевернулась лодка на реке Уде. Первый фестиваль в память о нем прошел в Жигулёвских горах в 1968 году. Тогда в фестивале приняли участие порядка 600 человек. Количество участников каждый год увеличивалось.

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