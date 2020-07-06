Мурманск, , 14:44 — REGNUM В медучреждениях Мурманской области находятся 754 пациента с COVID-19. Об этом на оперативном заседании в правительстве региона сообщил министр здравоохранения области Дмитрий Панычев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, 35% госпитализированных пациентов переносят заболевание в средней степени тяжести, 47 человек (6%) — находятся в тяжелом состоянии, к аппаратам ИВЛ подключены 11 человек.

Общее число зараженных с начала эпидемии в Мурманской области выросло до 6038, 3704 человека выздоровели, 21 скончался.